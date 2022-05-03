Німеччина підняла винищувачі через літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Російський літак-розвідник над Балтійським морем змусив Німеччину підняти два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге в суботу.

Про це стало відомо німецькому інформаційному агентству DPA, пише "Європейська правда".

Російський літак ідентифікували у міжнародному повітряному просторі біля острова Рюген.

Аварійний загін із двох німецьких винищувачів супроводжував російський літак у міжнародному повітряному просторі.

Данія вже викликала через інцидент посла Росії до МЗС. Міністр закордонних справ Єппе Кофод пояснив, що російський військовий літак увійшов у повітряний простір Данії.

За інформацією Стокгольма, російський гвинтовий літак Ан-30 також порушив повітряний простір Швеції на схід від данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

Чотири російські винищувачі увійшли в повітряний простір Швеції на початку березня.

Міністерство оборони Швеції у Стокгольмі розкритикувало інцидент як "абсолютно неприйнятний".



