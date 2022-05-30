Польша хочет спецмеры в отношении стран ЕС, которые получат исключения из нефтяного эмбарго

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет предлагать на саммите ЕС специальный компенсаторный механизм в отношении стран, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против России, если не получится договориться о более компромиссных вариантах.

Как сообщает PAP, об этом он заявил в общении со СМИ перед началом встречи лидеров.

Моравецкий заявил, что приближается 100 дней сопротивления Украины российскому вторжению и союзникам пора спросить себя, сделали ли они все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее и победой для Украины.

Премьер сказал, что будет настаивать на включении в шестой пакет санкций Евросоюза против России нефтяного эмбарго, потому что с продажи нефти РФ получает большие средства на ведение войны.

"Мы понимаем, что есть страны, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только из трубопроводов. У нас есть предложения, как это решить, но если эти страны - включая Венгрию, конечно - не согласятся на них, тогда Польша потребует введения специального инструмента уравнения цен, чтобы страна, которая будет дольше использовать российскую нефть, не могла использовать это как конкурентное преимущество", - сказал Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что верит в возможность добиться компромисса.

"Также очень важно, чтобы Путин видел, что мы не только объединены, но и решительно настроены как можно скорее положить конец этой войне и чтобы Украина выстояла как свободное, суверенное и независимое государство", - подчеркнул он.

Как уже сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет не будет согласован.

Главной причиной остается сопротивление Венгрии нефтяному эмбарго. Лидер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом обвинил Еврокомиссию в "безответственном поведении" из-за санкций, а также выдвинул новые требования для поддержания Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.