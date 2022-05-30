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Польща запропонує спецзаходи щодо країн ЄС, які отримають винятки з нафтового ембарго проти РФ

Понеділок, 30 травня 2022, 19:18

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пропонуватиме на саміті ЄС спеціальний компенсаторний механізм щодо тих країн, які отримають винятки з нафтового ембарго проти Росії, якщо не вийде домовитися про більш компромісні варіанти.

Як повідомляє PAP, про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів.

Моравецький заявив, що наближається 100 днів опору України російському вторгненню і союзникам час запитати себе, чи зробили вони все можливе, щоб війна закінчилася якнайшвидша та переможно для України.

Прем’єр сказав, що наполягатиме на включенні у шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії нафтового ембарго, тому що з продажу нафти РФ отримує великі кошти на ведення війни. 

"Ми розуміємо, що є країни, які не мають виходу до моря і можуть отримувати нафту тільки з трубопроводів. Ми маємо для них пропозиції, як це вирішити, але якщо ці країни - включно з Угорщиною, звісно - не погодяться на них, тоді Польща вимагатиме запровадження спеціального інструменту зрівняння цін, щоби країна, яка довше використовуватиме російську нафту, не могла викоистати це як конкурентну перевагу", - сказав Моравецький.

Прем’єр Польщі зазначив, що вірить у можливість досягти компромісу.

"Також дуже важливо, щоб Путін бачив, що ми не тільки об’єднані, але й рішуче налаштовані якнайшвидше покласти край цій війні і щоб Україна вистояла як вільна, суверенна і незалежна держава", - наголосив він. 

Як вже повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет не буде погоджено.

Головною причиною залишається спротив Угорщини нафтовому ембарго. Лідер Угорщини Віктор Орбан перед самітом звинуватив Єврокомісію у "безвідповідальній поведінці" через санкції, а також висунув нові вимоги для підтримання Угорщиною нафтового ембарго щодо Росії.

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Польща санкції Війна з РФ

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