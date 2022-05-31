ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в шестом пакете санкций будет также отключение от SWIFT крупнейшего российского банка – Сбербанка.

Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я хочу отметить, что другие элементы в пакете тоже важны. Это десфитизация Сбербанка. Сбербанк – это самый крупный российский банк- с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк" - сказала фон дер Ляен.

"Имеем также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, широко распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы", - добавила президент Еврокомиссии.

Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Как сообщалось, Европейский союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтефе эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.