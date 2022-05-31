ЄС відключить Сбербанк від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в шостому пакеті санкцій буде також відключення від SWIFT найбільшого російського банку – Сбербанку.

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я хочу відзначити, що інші елементи у пакеті також важливі. Це десфівтизація Сбербанку. Сбербанк – це найбільший російський банк- з часткою у 37%. Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк" - сказала фон дер Ляєн.

"Маємо також заборону на страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями. Заборону на надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг і, що дуже важливо, зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які широко поширюють дезінформацію, свідками якої ми були в останні тижні і місяці" - додала президентка Єврокомісії.

Крім того, як додав президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.

Як повідомлялося, Європейський союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.