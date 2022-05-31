В ОП заявили, что санкции против России все еще недостаточны

В Офисе президента Украины заявили, что последние санкции Европейского союза против России, запрещающие большинство импорта ее нефти, недостаточны, а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сказал в Мадриде заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Если вы меня спросите, я бы сказал, что это было слишком медленно, слишком поздно и точно недостаточно", – сказал Жовква.

Украину также не устраивают темпы поставок оружия с Запада, сказал он.

"Мы точно не удовлетворены", - ответил Жовква на вопрос после своего выступления.

"Если бы мы были удовлетворены, мы бы немедленно начали увольнение Мариуполя и выбросили российские силы из Донбасса. Мы верим в обещания", - сказал он.

Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.