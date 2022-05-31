В ОП заявили, що санкції проти Росії все ще недостатні
В Офісі президента України, що останні санкції Європейського союзу проти Росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, недостатні, а темпи санкцій досі були занадто повільними.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, сказав у Мадриді заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.
"Якщо ви мене запитаєте, я б сказав, що це було занадто повільно, занадто пізно і точно недостатньо", - сказав Жовква.
Україну також не влаштовують темпи поставок зброї із Заходу, сказав він.
"Ми точно не задоволені", – відповів Жовква на запитання після свого виступу.
"Якби ми були задоволені, ми б негайно почали звільнення Маріуполя і викинули російські сили з Донбасу. Ми віримо в обіцянки ", - сказав він.
Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.
Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.