Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ОП заявили, що санкції проти Росії все ще недостатні

Вівторок, 31 травня 2022, 12:18

В Офісі президента України, що останні санкції Європейського союзу проти Росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, недостатні, а темпи санкцій досі були занадто повільними.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, сказав у Мадриді заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Якщо ви мене запитаєте, я б сказав, що це було занадто повільно, занадто пізно і точно недостатньо", - сказав Жовква.

Україну також не влаштовують темпи поставок зброї із Заходу, сказав він.

"Ми точно не задоволені", – відповів Жовква на запитання після свого виступу.

"Якби ми були задоволені, ми б негайно почали звільнення Маріуполя і викинули російські сили з Донбасу. Ми віримо в обіцянки ", - сказав він.

Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Війна з РФ

Статті

Відплата для РФ: що мають зробити Україна та союзники, щоб запустити механізм репарацій

Як запустити механізм повоєнних репарацій з Росії? Для того щоб цей механізм запрацював, вже зараз варто знайти відповіді на декілька питань.
31 травня 2022 — Олена Перепелинська, Сергій Уваров, для Європейської правди

Крок назустріч ЄС: чи вдасться Польщі владнати гострий конфлікт із Єврокомісією

Завершення конфлікту Варшави та Брюсселя є дуже бажаним для України. Проте польська влада виконала не всі вимоги ЄС, необхідні для розблокування фінансування.
30 травня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

"Утисків угорської громади в Україні ніколи не було". Відверта розповідь українського угорця

Угорці – це не лише Орбан. Розмова, яку ми записали, здатна переламати ваше уявлення про українських угорців...
30 травня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда