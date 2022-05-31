Консорциум юристов планирует массовый гражданский иск для возмещения ущерба жертвам войны в Украине

Консорциум украинских и международных юристов готовится подать массовый гражданский иск против российского государства, а также против частных военных компаний и бизнесменов в попытке получить финансовую компенсацию миллионам украинских жертв войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на координирующего инициативу лондонского юриста Джейсона МакКью.

МакКью рассказал изданию в интервью в Киеве, что команда из сотен юристов и нескольких крупных юридических фирм планирует возбудить множество исков в разных юрисдикциях, включая Британию и США, против различных целей.

План состоит в том, чтобы использовать судебные решения Великобритании и США для ареста российских активов по всему миру.

Целями, вероятно, будут российские государственные и частные военные компании, такие как группа Вагнера, активно действующая в Украине.

МакКью отметил, что иски будут поданы также против бизнесменов, связанных с военными действиями России в более широком понимании.

Он считает, что можно будет заняться как уже попавшими под санкции активами, так и теми, что еще не попали под санкции.

Групповой иск будет частным делом, независимым от украинского государства. Но, по словам МакКью, юристам нужен доступ к доказательствам и разведанным Украине.

Украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута поддержал инициативу, организуя встречи юристов и следователей с украинскими чиновниками.

По словам Таруты, основными получателями компенсации будут лица, лишившиеся близкого человека или имущество или получившие телесные повреждения, за ними следуют государственные и местные учреждения и только затем предприятия.

По его оценке, общая сумма потенциального иска может составить не менее 1 триллиона долларов.

Несколько групп расследователей присоединились к команде, чтобы помочь найти активы бизнесменов, по их мнению, причастных к военным действиям России. Среди них Bellingcat, группа, уже несколько лет занимающаяся расследованием деятельности группы Вагнера и других российских частных военных компаний.

Ключевой частью дела будет заявление о том, что российское вторжение – это не только агрессивная война, но и то, что оно, по крайней мере, частично подпадает под юридическое определение терроризма, что облегчило бы поиск активов.

МакКью имеет большой опыт в подобных делах меньшего масштаба, первое из которых было выиграно от имени жертв взрыва в Оме в 1998 году в Северной Ирландии.

Гораздо более масштабное украинское дело, вероятно, будет действовать по схожим принципам, хотя оно будет больше сосредоточено на получении финансовой компенсации людям, потерявшим своих близких, имущество или бизнес.

МакКью признал, что предстоит огромная работа по проверке и ранжированию дел и созданию "иерархии жертв", и что преследуемые лица, вероятно, будут прилагать усилия, чтобы переместить или скрыть свои активы. Однако он сказал, что считает, что дело имеет хорошие шансы на успех.