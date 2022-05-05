Британия предоставит 45 млн фунтов для помощи незащищенным украинцам
Великобритания объявила о дополнительном финансировании для помощи уязвимым людям в Украине и тем, кто бежал от войны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
В общей сложности 45 миллионов фунтов стерлингов будет предоставлено благотворительным организациям и агентствам ООН, работающим в поддержку пострадавших от войны.
Это означает, что полный пакет гуманитарной помощи Великобритании для Украины составляет 220 млн фунтов.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила: "Британская помощь поддерживает наиболее уязвимые слои населения в Украине, в частности женщин и детей, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации".
Из 45 млн фунтов, объявленных правительством Британии:
15 млн фунтов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине, который распределяет продукты питания, воду, жилье и другие предметы первой необходимости, а также работает для предотвращения сексуального насилия;
Еще 15 млн фунтов пойдут детскому агентству Unicef для обеспечения питанием беременных женщин и поддержания психического здоровья детей;
Организации помощи в Молдове и других соседних странах получат 10 млн фунтов в защиту убегающих от войны;
5 млн фунтов стерлингов пойдут в Международную федерацию Красного Креста в Украине.
Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор экстренной помощи, сказал: "Этот щедрый вклад от Соединенного Королевства позволит Гуманитарному фонду ООН для Украины расширить доставку скорой, эффективной и спасительной помощи людям, оказавшимся в этом кошмаре" .