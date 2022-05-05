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Британия предоставит 45 млн фунтов для помощи незащищенным украинцам

Четверг, 5 мая 2022, 10:24

Великобритания объявила о дополнительном финансировании для помощи уязвимым людям в Украине и тем, кто бежал от войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В общей сложности 45 миллионов фунтов стерлингов будет предоставлено благотворительным организациям и агентствам ООН, работающим в поддержку пострадавших от войны.

Это означает, что полный пакет гуманитарной помощи Великобритании для Украины составляет 220 млн фунтов.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила: "Британская помощь поддерживает наиболее уязвимые слои населения в Украине, в частности женщин и детей, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации".

Из 45 млн фунтов, объявленных правительством Британии:

15 млн фунтов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине, который распределяет продукты питания, воду, жилье и другие предметы первой необходимости, а также работает для предотвращения сексуального насилия;

Еще 15 млн фунтов пойдут детскому агентству Unicef ​​для обеспечения питанием беременных женщин и поддержания психического здоровья детей;

Организации помощи в Молдове и других соседних странах получат 10 млн фунтов в защиту убегающих от войны;

5 млн фунтов стерлингов пойдут в Международную федерацию Красного Креста в Украине.

Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор экстренной помощи, сказал: "Этот щедрый вклад от Соединенного Королевства позволит Гуманитарному фонду ООН для Украины расширить доставку скорой, эффективной и спасительной помощи людям, оказавшимся в этом кошмаре" .

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