Британія надасть 45 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу незахищеним українцям

Велика Британія оголосила про додаткове фінансування для допомоги вразливим людям в Україні і тим, хто втік від війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Загалом 45 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано благодійним організаціям та агентствам ООН, які працюють на підтримку тих, хто постраждав від війни.

Це означає, що повний пакет гуманітарної допомоги Великої Британії для України складає 220 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила: "Британська допомога підтримує найбільш уразливі верстви населення в Україні, зокрема жінок і дітей, які стикаються з підвищеним ризиком сексуального насильства та експлуатації".

Із 45 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошених урядом Британії:

15 мільйонів фунтів стерлінгів підуть до Гуманітарного фонду ООН в Україні, який розподіляє продукти харчування, воду, житло та інші предмети першої необхідності, а також працює для запобігання сексуальному насильству;

Ще 15 мільйонів фунтів стерлінгів підуть дитячому агентству Unicef ​​для забезпечення харчуванням вагітних жінок і підтримки психічного здоров’я дітей;

Організації допомоги в Молдові та інших сусідніх країнах отримають 10 мільйонів фунтів на захист тих, хто втікає від війни;

5 мільйонів фунтів стерлінгів підуть до Міжнародної федерації Червоного Хреста в Україні.

Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор екстреної допомоги, сказав: "Цей щедрий внесок від Сполученого Королівства дасть змогу Гуманітарному фонду ООН для України розширити доставку швидкої, ефективної та рятівної допомоги людям, які потрапили в цей кошмар, що розгортається".