Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Стала известна дата визита главы МИД Германии в Киев

Суббота, 7 мая 2022, 11:28

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Киев 10 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник.

"Да, ожидаем во вторник" – сказал источник.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время в Киев прибудет с визитом глава МИД Анналена Бербок.

Несколькими часами ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее спикер Бундестага Бербель Бас также объявила о поездке в Украину в воскресенье. Как глава парламента она станет самым высоким представителем Германии в Киеве с начала войны.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Как Болгария нашла компромисс между оружием для Украины и сохранением коалиции

Болгария до последнего воздерживалась от резких оценок российского поведения на международной арене. Сейчас эта ситуация меняется, но не все так просто (укр.)
7 мая 2022 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

План восстановления вместе с членством: каким должно быть послевоенное возрождение Украины

План восстановления Украины должен стать символом поддержки Евросоюзом демократий в их борьбе с автократией (укр.)
6 мая 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, экс-премьер Литвы

Как "проевропейская" команда Медведчука возвращается к делам в Черновцах. И не только?

Нет никаких сомнений в том, что медведчуковские "консервы" еще не раз попытаются отбелить репутацию через "европейские" мероприятия (укр.)
6 мая 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда