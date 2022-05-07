Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Стала відома дата візиту глави МЗС Німеччини до Києва

Субота, 7 травня 2022, 11:28

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідає Київ 10 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело.

"Так, очікуємо у вівторок" - сказало джерело.

У четвер канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що невдовзі до Києва прибуде з візитом глава МЗС Анналена Бербок.

Декількома годинами перед тим федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше спікерка Бундестагу Бербель Бас також оголосила про поїздку в Україну в неділю. Як голова парламенту вона стане найвищим представником Німеччини в Києві з початку війни.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Німеччина

Статті

Як Болгарія знайшла компроміс між зброєю для України та збереженням коаліції

Болгарія до останнього утримувалася від різких оцінок російської поведінки на міжнародній арені. Зараз ця ситуація змінюється, проте не все так просто.
7 травня 2022 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

План відновлення України має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.
6 травня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви

Як "проєвропейська" команда Медведчука повертається до справ у Чернівцях. І не лише?

Немає жодних сумнівів у тому, що медведчуківські "консерви" ще не раз намагатимуться відбілити репутацію через "європейські" заходи.
6 травня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда