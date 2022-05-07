Стала відома дата візиту глави МЗС Німеччини до Києва

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідає Київ 10 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело.

"Так, очікуємо у вівторок" - сказало джерело.

У четвер канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що невдовзі до Києва прибуде з візитом глава МЗС Анналена Бербок.

Декількома годинами перед тим федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше спікерка Бундестагу Бербель Бас також оголосила про поїздку в Україну в неділю. Як голова парламенту вона стане найвищим представником Німеччини в Києві з початку війни.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.