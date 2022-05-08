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В Киев прибыли с визитом премьер Хорватии и глава МИД

Воскресенье, 8 мая 2022, 13:16

В Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Об этом сообщил хорватский правительственный портал, пишет "Европейская правда".

Пленкович прибыл в Киев утром 8 марта. Запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Русланом Стеефанчуком.

 

Как сообщают, на встречах планируется обсуждать последствия российской агрессии для Украины, дальнейшую поддержку со стороны Хорватии и продвижение Украины на пути в ЕС.

 

Отмечается, что в Киев по этому случаю вернулась посол Хорватии в Украине Аника Джамич, в дальнейшем она останется в столице.

Последний раз до этого Пленкович был в Украине в декабре 2021 года.

Как сообщалось, также 8 мая в Киев прибыла спикер немецкого Бундестага.

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Хорватия

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