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До Києва прибули з візитом прем’єр Хорватії та глава МЗС

Неділя, 8 травня 2022, 13:16

До Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.

Про це повідомив хорватський урядовий портал, пише "Європейська правда".

Пленкович прибув до Києва вранці 8 березня та має заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем, спікером Верховної Ради Русланом Стеефанчуком.

 

Як повідомляють, на зустрічах планують обговорювати наслідки російської агресії для України, подальшу підтримку з боку Хорватії та просування України на шляху до ЄС. 

 

Зазначається, що до Києва з цієї нагоди повернулася посол Хорватії в Україні Аніка Джамич, надалі вона залишиться у столиці.

Останній раз перед цим Пленкович був в Україні у грудні 2021 року.

Як повідомлялося, також 8 травня до Києва прибула спікерка німецького Бундестагу. 

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Хорватія

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