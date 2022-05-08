До Києва прибули з візитом прем’єр Хорватії та глава МЗС
До Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.
Про це повідомив хорватський урядовий портал, пише "Європейська правда".
Пленкович прибув до Києва вранці 8 березня та має заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем, спікером Верховної Ради Русланом Стеефанчуком.
Як повідомляють, на зустрічах планують обговорювати наслідки російської агресії для України, подальшу підтримку з боку Хорватії та просування України на шляху до ЄС.
Зазначається, що до Києва з цієї нагоди повернулася посол Хорватії в Україні Аніка Джамич, надалі вона залишиться у столиці.
Останній раз перед цим Пленкович був в Україні у грудні 2021 року.
Як повідомлялося, також 8 травня до Києва прибула спікерка німецького Бундестагу.