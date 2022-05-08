Посольство Хорватии возобновляет работу в Киеве

Посольство Хорватии в Украине возобновляет работу в Киеве, посол уже вернулась в столицу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"С сегодняшнего дня наша посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев. Это также мощный сигнал поддержки Украине и украинцам", - отметил Пленкович.

Посол Аника Джамич – один из немногих послов, которые первые дни после 24 февраля оставались в Киеве. Впоследствии она переехала во Львов и вернулась одновременно с визитом в Киев премьера и главы МИД Хорватии.

"Мы ценим то сопротивление, которое вы оказываете России, ведь вы защищаете универсальные ценности", - сказал Андрей Пленкович.

Премьер Хорватии напомнил уже оказанную поддержку и отметил, что страна продолжит поддерживать новые санкции ЕС против России и готова делиться своим опытом разминирования территории.

Он добавил, что Хорватия поддерживает европейскую перспективу Украины. "Мы рады, что вы ответили на вопросы опросника с политическими вопросами (первой части опросника для получения статуса страні-кандидата - ред.), и мы будем оказывать вам помощь в дальнейших шагах", - отметил премьер.