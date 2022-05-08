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Посольство Хорватії відновлює роботу у Києві

Неділя, 8 травня 2022, 14:55

Посольство Хорватії в Україні відновлює роботу у Києві, посол вже повернулася до столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час візиту до Києва заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Від сьогодні наша посол, яка протягом кількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва. Це також потужний сигнал підтримки Україні і українцям", - зазначив Пленкович.

Посол Аніка Джаміч - одна з небагатьох послів, які перші дні після 24 лютого залишалися у Києві. Згодом вона переїхала до Львова.

"Ми цінуємо той опір який ви чините Росії, адже ви захищаєте універсальні цінності", - сказав Андрей Пленкович.

Прем’єр Хорватії нагадав про вже надану підтримку і зазначив, що країна продовжить підтримувати нові санкції ЄС проти Росії і готова ділитися своїм досвідом розмінування території.

Він додав, що Хорватія підтримує європейську перспективу України, та вбачає символічним свій візит до Києва напередодні Дня Європи. "Ми раді, що ви відповіли на питання опитувальника (першої частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на вступ - Ред.) з політичними питаннями і ми будемо надавати вам допомогу у подальших кроках", - зазначив прем’єр.

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Хорватія

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