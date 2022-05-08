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Штайнмайер заявил о крахе идеи общего с РФ европейского дома

Воскресенье, 8 мая 2022, 15:54

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война РФ против Украины поставила крест на идее общего европейского дома, озвученную еще президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Rur, такое заявление Штайнмайер сделал во время выступления на федеральном конгрессе немецких профсоюзов DGB.

"Сегодня, 8 мая, мечта о совместном европейском доме провалилась. Ее место занял кошмар. Нынешнее 8 мая – день войны", - заявил он.

Штайнмайер также подчеркнул необходимость защиты демократии: "Мы были слишком уверены, что мир, свобода, процветание – это само собой разумеющееся. Но эта война жестоко дает понять нам, что мы должны защищать и защищать нашу демократию — внутренне и снаружи!".

"Нападение на Украину – это также нападение на идею либеральной демократии и ценности, на которых она основывается: свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства", - добавляет президент Германии.

В свою очередь он назвал "коварным и циничным злоупотреблением историей" попытки Путина провести параллель между победой над Третьим рейхом в 1945 году и нынешней агрессией против Украины.

Напомним, что до недавнего времени в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

5 мая Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого заверил в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря Штайнмайера, все недоразумения из прошлого устроили" и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера.

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Германия Война с РФ

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