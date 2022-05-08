Штайнмаєр заявив про крах ідеї спільного з РФ європейського дому

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна РФ проти України поставила хрест на ідеї спільного європейського дому, озвучену ще президентом СРСР Міхаілом Горбачовим.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Rur, таку заяву Штайнмаєр зробив під час виступу на федеральному конгресі німецьких профспілок DGB.

"Сьогодні, 8 травня, мрія про спільний європейський дім провалилася. Його місце зайняв кошмар. Нинішнє 8 травня – день війни",- заявив він.

Штайнмаєр також наголосив на необхідності захисту демократії: "Ми були занадто впевнені, що мир, свобода, процвітання – це само собою зрозуміле. Але ця війна жорстоко дає зрозуміти нам, що ми повинні захищати та захищати нашу демократію — внутрішньо і зовні!".

"Напад на Україну – це також напад на ідею ліберальної демократії та цінності, на яких вона ґрунтується: свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності",- додає президент Німеччини.

В свою чергу він назвав "підступним та цинічним зловживанням історією" спроби Путіна провести паралель між перемогою над Третім рейхом у 1945 році та нинішньою агресію проти України.

Нагадаємо, що донедавна у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

5 травня Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої запевнив у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці Штайнмаєра, усі непорозуміння з минулого владнали" і Зеленський запросив в Україну федерального президента і канцлера.