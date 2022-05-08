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Берлин совершил ошибку – Кулеба возмущен действиями в отношении украинских митингующих

Воскресенье, 8 мая 2022, 21:30

Министр иностранных дел Украины остро раскритиковал немецкие власти и полицию из-за конфликта вокруг украинской государственной символики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в twitter.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – пишет он.

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Впрочем, уже 8 мая произошло несколько конфликтов. В частности, полиция задержала мужчину, раздавшего украинские бумажные флажки. Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.

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Германия Война с РФ МИД

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