Берлин совершил ошибку – Кулеба возмущен действиями в отношении украинских митингующих

Министр иностранных дел Украины остро раскритиковал немецкие власти и полицию из-за конфликта вокруг украинской государственной символики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в twitter.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – пишет он.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Впрочем, уже 8 мая произошло несколько конфликтов. В частности, полиция задержала мужчину, раздавшего украинские бумажные флажки. Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.