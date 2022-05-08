Берлін зробив помилку – Кулеба обурений діями щодо українських мітингувальників
Міністр закордонних справ України гостро розкритикував німецьку владу та поліцію через конфлікт навколо української державної символіки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у twitter.
"Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії",- пише він.
Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022
Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення.
Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.
Втім, вже 8 травня сталося декілька конфліктів. Зокрема, поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці. Крім того, кілька людей розгорнули 25-метровий прапор України. Поліція вжила заходів та згорнула прапор.