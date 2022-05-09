Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых

В нижнеавстрийском регионе Мёдлинг поезд сошел с рельсов. Причины аварии пока неизвестны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Пока известно об одном погибшем лице и по меньшей мере о 13 раненых, из них двое – серьезно.

Авария произошла 9 мая после 18 часов. Поезд Raaberbahn вошел с рельсов близ города Мюнхендор. Как сообщается, один из вагонов вагон опрокинулся в сторону и упал на лужайке.

На месте работает большое количество экстренных служб, а движение поездов на этом участке временно приостановлено.

Большинство пассажиров, которые не получили повреждений, были доставлены в центр помощи при катастрофах Munich Village.