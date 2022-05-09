Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых

Понедельник, 9 мая 2022, 22:21

В нижнеавстрийском регионе Мёдлинг поезд сошел с рельсов. Причины аварии пока неизвестны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Пока известно об одном погибшем лице и по меньшей мере о 13 раненых, из них двое – серьезно.

Авария произошла 9 мая после 18 часов. Поезд Raaberbahn вошел с рельсов близ города Мюнхендор. Как сообщается, один из вагонов вагон опрокинулся в сторону и упал на лужайке.

На месте работает большое количество экстренных служб, а движение поездов на этом участке временно приостановлено.

Большинство пассажиров, которые не получили повреждений, были доставлены в центр помощи при катастрофах Munich Village.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія ЕвроЖизнь

Статьи

Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Запуск закона о ленд-лизе станет свидетельством окончательной победы Украины. Такой вывод будет сделан и нашими союзниками, и нашими врагами.
8 апреля 2022 — Валерий Чалый, Сергей Сидоренко

Какая помощь ЕС нужна Украине, чтобы сохранить экспорт

Российские атаки все чаще ориентированы на транспортную инфраструктуру. Как следствие, в ЕС не могут выехать тысячи вагонов и грузовиков с зерном и металлом.
9 мая 2022 — Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры (2016-2019)

Избирательная гонка во время войны: как обновление Конгресса может изменить политику США

Уже скоро все важные вопросы в США, включая войну в Украине, будут рассматриваться сквозь призму выборов 8 ноября (укр.)
9 мая 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды