Залізнична аварія в Австрії: загиблий та 13 поранених
Понеділок, 9 травня 2022, 22:21
У нижньоавстрійському регіоні Мьодлінг потяг зійшов з рейок. Причини аварії наразі невідомі.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kronen Zeitung.
Наразі відомо про одну загиблу особу та щонайменше про 13 поранених, з них двоє – серйозно.
Аварія сталася 9 травня після 18 години. Потяг Raaberbahn зайшов з рейок поблизу міста Мюнхендор. Як повідомляється, один із вагонів вагон перекинувся вбік і впав на галявині.
На місці працює велика кількість екстрених служб, а рух потягів на цій ділянці тимчасово призупинено.
Більшість пасажирів, що не зазнали ушкоджень, були доставлені до центру допомоги при катастрофах Munich Village.
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