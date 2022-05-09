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Залізнична аварія в Австрії: загиблий та 13 поранених

Понеділок, 9 травня 2022, 22:21

У нижньоавстрійському регіоні Мьодлінг потяг зійшов з рейок. Причини аварії наразі невідомі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kronen Zeitung.

Наразі відомо про одну загиблу особу та щонайменше про 13 поранених, з них двоє – серйозно.

Аварія сталася 9 травня після 18 години. Потяг  Raaberbahn зайшов з рейок поблизу міста Мюнхендор. Як повідомляється, один із вагонів вагон перекинувся вбік і впав на галявині.

На місці працює велика кількість екстрених служб, а рух потягів на цій ділянці тимчасово призупинено.

Більшість пасажирів, що не зазнали ушкоджень, були доставлені до центру допомоги при катастрофах Munich Village.

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Австрія ЄвроЖиття

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