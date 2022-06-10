ЕС передал украинским правоохранителями защитное снаряжение на 3 млн евро

Европейский Союз передал украинским стражам порядка защитное снаряжение, среди которого 1200 тактических плитоносок, стоимостью 3 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС)

В ближайшее время правоохранителям также будет передано 1200 бронежилетов и 1200 баллистических касок.

Такой пакет помощи также получат Государственная пограничная служба, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.

Переданное снаряжение должно обеспечить комплексную защиту правоохранителей, поскольку они не только поддерживают общественный порядок, расследуют преступления, но и выполняют сложную работу на территориях, страдающей от российской агрессии.

"Чрезвычайная отвага правоохранителей поражает в это непростое время. Переданные плитоноски, бронежилеты и каски дадут офицерам возможность быть лучше защищенными во время несения службы: когда они оказывают помощь гражданам, охраняют объекты критической инфраструктуры, собирают доказательства, расследуют преступления, таким образом обеспечивают права", - отметил глава Консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнен.

Защитное оборудование передано в рамках программы "ПРАВО-Полиция", которую внедряет ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС.

Как сообщалось, в рамках этой же программы Европейский Союз поставил 90 автомобилей органам системы внутренних дел и Офиса генерального прокурора Украины на общую стоимость почти в 2 млн евро.