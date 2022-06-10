ЄС передав українським правоохоронцями захисне спорядження на 3 млн євро

Європейський Союз передав українським правоохоронцями захисне спорядження, серед якого 1200 тактичних плитоносок, вартістю 3 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Консультативної місії ЄС в України (КМЄС)

У найближчий час правоохоронцям також буде передано 1200 бронежилетів і 1200 балістичних касок.

Схожий пакет допомоги також отримають Державна прикордонна служба, Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Передане спорядження має забезпечити комплексний захист правоохоронців, оскільки вони не лише підтримують громадський порядок, розслідують злочини, але й виконують складну роботу на територіях, що потерпає від російської агресії.

"Надзвичайна відвага правоохоронців вражає у цей непростий час. Передані плитоноски, бронежилети та каски дадуть офіцерам можливість бути краще захищеними під час несення служби: коли вони надають допомогу громадянам, охороняють об’єкти критичної інфраструктури, збирають докази, розслідують злочини, таким чином забезпечуючи верховенство права", – зазначив голова Консультативної місії ЄС Антті Хартікайнен.

Захисне обладнання передано в рамках програми "ПРАВО-Поліція", що впроваджується ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС.

Як повідомлялося, в рамках цієї ж програми Європейський Союз поставив 90 автомобілів органам системи внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України на загальну вартість у майже 2 млн євро.