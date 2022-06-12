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В боях за Северодонецк погиб гражданин Британии

Воскресенье, 12 июня 2022, 16:24

Бывший британский солдат Джордан Гетли, в марте присоединившийся к рядам Вооруженных Сил Украины, умер во время боев за Северодонецк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал его отец Дин Геттли в Facebook.

"Вчера (10 июня) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен и убит в городе Северодонецк в Украине", – говорится в сообщении.

По словам отца Джордана, тот в марте уволился из британской армии, чтобы продолжить карьеру солдата "в других местах".

"Началась война в Европе, поэтому, тщательно все обдумав, он уехал в Украину, чтобы помочь", – добавил он.

"Его собратья сказали, что любили его, как и мы, поскольку он изменил жизнь не одного человека к лучшему – не только воюя, но и тренируя украинских военных", – отметил Дин Гетли.

 
Фото: Facebook

Напомним, Северодонецк – один из ключевых городов Луганской области, где продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.

Пока неизвестно, сколько граждан Британии погибли в Украине, воевая против российских войск. В конце апреля британский МИД признал гибель одного британца и пропажу без вести еще одного.

Кроме того, в четверг российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанного псевдореспублики "ДНР".

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

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Великобритания Война с РФ

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