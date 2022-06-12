У боях за Сєвєродонецьк загинув громадянин Британії

Колишній британський солдат Джордан Гетлі, який у березні приєднався до лав Збройних Сил України, помер під час боїв за Сєвєродонецьк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав його батько Дін Гетлі у Facebook.

"Учора (10 червня) ми отримали жахливу новину про те, що наш син Джордан був застрелений і вбитий у місті Сєвєродонецьк в Україні", – йдеться в дописі.

За словами батька Джордана, той у березні звільнився з британської армії, щоб продовжити кар’єру солдата "в інших місцях".

"Розпочалася війна в Європі, тож, ретельно все обміркувавши, він поїхав в Україну, щоб допомогти", – додав він.

"Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових", – зазначив Дін Гетлі.

Фото: Facebook

Нагадаємо, Сєвєродонецьк – одне з ключових міст Луганської області, де тривають бої між українськими та російськими військами.

Наразі невідомо, скільки громадян Британії загинули в Україні, воюючи проти російських військ. Наприкінці квітня британське МЗС визнало загибель одного британця і зникнення безвісти ще одного.

Крім того, у четвер російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного псевдореспубліки "ДНР".

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.