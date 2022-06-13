У Шольца пока не подтверждают его визит в Киев

Представитель правительства Германии отказался подтвердить сообщение СМИ в понедельник о том, что канцлер Олаф Шольц поедет в Киев в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон совершат визит в Украину 16 июня.

Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы до сих пор не подтверждаем это", - сказал спикер.

Шольц, который не был в Киеве с начала войны, столкнулся с критикой за его осторожность в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы, и был вынужден оправдываться, что Берлин не демонстрирует лидерство.

Дома среди младших партнеров Шольца по коалиции также возросло разочарование из-за того, что, по их мнению, есть недостатки в его политике в отношении Украины.