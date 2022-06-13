У Шольца поки не підтверджують його візит до Києва

Речник уряду Німеччини відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ у понеділок про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми досі не підтверджуємо це", - сказав речник.

Шольц, який не був у Києві з початку війни, зіткнувся з критикою за кордоном за його обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці, і був змушений виправдовуватися, що Берлін не демонструє лідерство.

Вдома серед молодших партнерів Шольца по коаліції також зросло розчарування через те, що, на їхню думку, є недоліками в його політиці щодо України.