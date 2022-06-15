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Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц M777

Среда, 15 июня 2022, 23:19

По итогам третьего заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе министерша обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Киеву 10 заменимых стволов для гаубиц М777 стоимостью 9 млн канадских долларов (почти 7 млн ​​долларов США).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду сообщило министерство обороны Канады.

"Приобретение 10 готовых к использованию заменяемых стволов для гаубиц М777 будет гарантировать их дальнобойность и точность, поскольку изношенные стволы нуждаются в регулярной замене. Эта поддержка отвечает поддержанию критических возможностей Украины, обеспеченных союзниками и партнерами", - отметили в ведомстве.

Минобороны Канады напомнило, что с начала полномасштабного вторжения России предоставило Украине безопасной помощи на сумму 274 миллиона канадских долларов (212,5 миллиона долларов США), а именно гаубицы М777, более 20 тысяч артиллерийских боеприпасов и обучение украинских военных.

Как известно, в среду прошло третье заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

По его итогам Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи.

В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

Кроме того стало известно, что до конца июня Украина получит реактивные системы залпового огня HIMARS от США.

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Канада Война с РФ

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