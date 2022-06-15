Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць M777

За підсумками третього засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передання Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн канадських доларів (майже 7 млн доларів США).

Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу повідомило міністерство оборони Канади.

"Придбання 10 готових до використання замінних стволів для гаубиць М777 гарантуватиме їхню дальнобійність і точність, оскільки зношені стволи потребують регулярної заміни. Ця підтримка відповідає підтриманню критичних спроможностей України, забезпечених союзниками і партнерами", – зазначили у відомстві.

Міноборони Канади нагадало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії надало Україні безпекової допомоги на суму 274 мільйони канадських доларів (212,5 мільйона доларів США), а саме гаубиці М777, понад 20 тисяч артилерійських боєприпасів і навчання українських військових.

Як відомо, у середу відбулося третє засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

За його підсумками Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.

Раніше президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

В новому пакеті безпекової допомоги від США - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Крім того, стало відомо, що до кінця червня Україна отримає реактивні системи залпового вогню HIMARS від США.