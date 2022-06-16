Министр обороны Великобритании говорит, что Украина получает достаточно оружия для победы в войне

Министр обороны Британии Бен Уоллес признает, что иногда артиллерийское преимущество РФ на Украине составляет 20 к 1, но западные поставки оружия вскоре будут способны переломить ситуацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Уоллес сказал, что союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят украинским силам победить.

Он прогнозирует, что вскоре они смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Министр утверждает, что обучение украинских военных тому, как использовать это более сложное тяжелое вооружение, также является ключевой частью этих усилий. Кроме того, он сказал, что речь идет не только о цифрах, но и возможностях, которые может дать единая западная система оружия, используемая должным образом.

"В некоторых районах в артиллерийских орудиях преимущество составляет 20 к 1. Это сила, которую Россия применяет против них", - сказал Уоллес.

"Речь идет не только о списке покупок. У вас есть ингредиенты – кулинарная книга, чтобы превратить их в пищу, и мы можем помочь с этим", - добавил он.

Отвечая на вопрос Sky News, считает ли он, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну, Уоллес сказал: "Да. Я думаю, что у украинцев есть и будут иметь в своих руках возможности для достижения значительного прогресса на востоке страны или защищать такие места, как Одесса".

Британия закупила и отремонтировала более 20 гаубиц большой дальности – M109 – у бельгийской оружейной компании, которую она передаст Украине, сказал Воллес.

Он также сообщил, что "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет начинают поступать в страну, чтобы помочь Украине защититься от военных кораблей РФ.

"Я думаю, что вы увидите, что направление движения будет гораздо более враждебным для российских войск. Им будет труднее сделать то, что они хотят сделать. Следующий большой вопрос: смогут ли украинцы отбросить или вытолкать их из страны, это покажет только время" - сказал Воллес.