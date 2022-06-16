Міністр оборони Британії каже, що Україна отримує достатньо зброї для перемоги у війні

Міністр оборони Британії Бен Воллес визнає, що подекуди артилерійська перевага РФ над Україною складає 20 до 1, але західні поставки зброї невдовзі будуть здатні переломити ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Воллес сказав, що союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дозволять українським силам перемогти.

Він прогнозує, що незабаром вони зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Міністр стверджує, що навчання українських військових тому, як використовувати це більш складне важке озброєння, також є ключовою частиною цих зусиль. Крім того, він сказав, що мова йде не лише про цифри, а й про можливості, які може дати єдина західна система зброї, яка використовується належним чином.

"У деяких районах в артилерійських знаряддях перевага складає 20 до 1. Це сила, яку Росія застосовує проти них", – сказав Воллес.

"Йдеться не лише про список покупок. У вас є інгредієнти – кулінарна книга, щоб перетворити їх на їжу, і ми можемо допомогти з цим" - додав він.

Відповідаючи на запитання Sky News, чи вважає він, що союзники дають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну, Воллес сказав: "Так. Я думаю, що українці мають і будуть мати в своїх руках можливості для досягнення значного прогресу на сході країни або захищати такі місця, як Одеса".

Британія закупила та відремонтувала понад 20 гаубиць великої дальності – M109 – у бельгійської збройової компанії, які вона передасть Україні, сказав Воллес.

Він також повідомив, що "десятки, якщо не сотні" протикорабельних ракет починають надходити в країну, щоб допомогти Україні захиститися від військових кораблів РФ.

"Я думаю, що ви побачите, що напрямок руху буде набагато ворожішим для російських військ. Їм буде важче зробити те, що вони хочуть зробити. Наступне велике питання: чи зможуть українці відкинути або виштовхати їх з країни, це тільки час покаже" - сказав Воллес.