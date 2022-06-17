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Российский военный вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии

Пятница, 17 июня 2022, 16:53

Российский вертолет Mi-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй – в Раутярви в Южной Карелии.

Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй – на 500 метров.

"Оба случая были кратковременными и вертолет по собственной инициативе вернулся на российскую сторону", – сообщает Пограничная охрана.

Выяснить личность пилота, руководившего вертолетом, не удалось.

Рассмотрение дела продлится между пограничными службами Финляндии и России.

Сначала весной Минобороны сообщило, что российский вертолет проник на финскую сторону на глубину вплоть до четырех километров. В ходе проверки оказалось, что нарушение было менее серьезным, чем предполагалось изначально.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Дании заявило, что российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании.

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