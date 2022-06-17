Російський військовий вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії

Російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Згідно зі звітом Прикордонної охорони, вертоліт ненадовго увійшов у повітряний простір Фінляндії вранці 4.5.2022 під час патрулювання кордону. Перший інцидент стався у Північній Карелії у Кітєї, другий – у Раут'ярві у Південній Карелії.

Вперше вертоліт проник на фінську сторону на глибину 700 метрів, вдруге – на 500 метрів.

"Обидва випадки були короткочасними і гелікоптер з власної ініціативи повернувся на російську сторону", – повідомляє Прикордонна охорона.

З'ясувати особу пілота, який керував гелікоптером, не вдалося.

Розгляд справи продовжиться між прикордонними службами Фінляндії та Росії.

Спочатку навесні Міноборони повідомило, що російський гелікоптер проник на фінську сторону на глибину аж до чотирьох кілометрів. У ході перевірки виявилося, що порушення було менш серйозним, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо, в п’ятницю Міністерство закордонних справ Данії заявило, що російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії.