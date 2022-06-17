Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Російський військовий вертоліт двічі порушив повітряний простір Фінляндії

П'ятниця, 17 червня 2022, 16:53

Російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Згідно зі звітом Прикордонної охорони, вертоліт ненадовго увійшов у повітряний простір Фінляндії вранці 4.5.2022 під час патрулювання кордону. Перший інцидент стався у Північній Карелії у Кітєї, другий – у Раут'ярві у Південній Карелії.

Вперше вертоліт проник на фінську сторону на глибину 700 метрів, вдруге – на 500 метрів.

"Обидва випадки були короткочасними і гелікоптер з власної ініціативи повернувся на російську сторону", – повідомляє Прикордонна охорона.

З'ясувати особу пілота, який керував гелікоптером, не вдалося.

Розгляд справи продовжиться між прикордонними службами Фінляндії та Росії.

Спочатку навесні Міноборони повідомило, що російський гелікоптер проник на фінську сторону на глибину аж до чотирьох кілометрів. У ході перевірки виявилося, що порушення було менш серйозним, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо, в п’ятницю Міністерство закордонних справ Данії заявило, що російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія

Статті

ОНОВЛЕНО

"Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини

Найпроблемніша держава – це Нідерланди. Але Зеленський готовий довести їм, що він прагне втілювати реформи...
17 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС

Якщо тактика "газового салямі" виявиться успішною для Путіна, це буде найкращим стимулом застосування її для повномасштабної війни в Європі.
16 червня 2022 — Олена Павленко, для Європейської правди

"Немає перепон для вступу до НАТО держав з окупованою територією"

Андрій Загороднюк: "Вимоги Києва "закрити небо" були нереалістичними. Україні доведеться повернутися до питання членства у НАТО, але створювати "конкурентів Альянсу"..."
16 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда