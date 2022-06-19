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Франция предложила Болгарии механизм разрешения спора с Северной Македонией

Воскресенье, 19 июня 2022, 21:02

Франция разработала план разрешения конфликта Болгарии и Северной Македонии, который должен разблокировать путь последней в членство в ЕС. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR. 

О таком предложении первым заявил лидер партии "Есть такой народ" (недавно вышедшая из состава коалиции) Слави Трифонов. 

"Французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предполагает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены только после этого", - заявил он, назвав этот механизм малореалистичным. 

В правящей партии "Продолжаем изменения" заявили, что Трифонов распространяет неверные утверждения относительно полученного предложения. 

"Французское предложение исключительно удачное для Болгарии, но мы собираемся его отклонить из-за внутриполитического скандала в стране", - заявил лидер "Демократической Болгарии" Христо Иванов. 

Не раскрывая суть французских предложений, их прокомментировал и болгарский МИД. 

"Болгарская сторона приветствовала конструктивный подход Франции, которая провела встречи со всеми болгарскими институтами по этой теме и после длительной работы проявила понимание позиции государства. Франция доказала не только свою дружбу с нашей страной, но и приверженность процессу расширения ЕС", - отмечают там. 

Впрочем, в МИДе уточняют – "в предложенном проекте переговорной рамки и выводов Совета все еще есть определенные аспекты, которые должны быть сосредоточены на защите интересов Болгарии". 

Напомним, Болгария заблокировала процесс вступления Северной Македонии в ЕС на основе разногласий в чтении истории. В Еврокомиссии отмечают, что этот спор вредит всему ЕС. 

Там утверждают, что возможность открытия переговоров о членстве с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье "Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев"

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Болгария Северная Македония Франция

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