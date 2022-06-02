Немецкий министр: время работает против России, ее экономика рушится

Санкции Запада в ответ на вторжение РФ в Украину оказывают сильное влияние на российскую военную машину, и этот процесс будет усиливаться.

Об этом заявил в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская экономика рушится", - сказал Хабек законодателям, добавив, что Германия сыграла здесь свою роль, сократив экспорт в Россию в марте на 60%, а еще более резкое падение ожидается в апреле.

У участвующих в санкциях странах-союзниках экспорт в Россию упал на 53% за предыдущие месяцы, тогда как, по словам министра, среди нейтральных или пророссийских государств падение составило 45%.

"Путин все еще получает деньги, но… время работает не на Россию, а работает против России", - сказал он.

В результате санкций Москва потеряла доступ к материалам, имеющим решающее значение для ее способности вести войну, сказал Хабек, например, "обновление систем безопасности для самолетов, в результате чего самолеты в скором времени будут приземлены".

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.