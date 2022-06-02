Раненые из Украины прибыли в Баварию на лечение
Четверг, 2 июня 2022, 20:27
В Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
Украинцы прибыли в четверг в аэропорт Нюрнберга. Они прибыли из различных лечебных центров в Украине и имеют "ранения, связанные с войной", заявило МВД Баварии.
В министерстве не сообщили, являются ли прибівшие украинцы гражданскими лицами или военнослужащими.
Раненые были доставлены на борту самолета Airbus A310 Бундесвера через Польшу в Нюрнберг, где во второй половине дня их приняли около 100 спасателей.
Затем машины скорой помощи отвезли их в клиники во всех административных округах Баварии.
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