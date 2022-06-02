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До Баварії на лікування прибули поранені з України

Четвер, 2 червня 2022, 20:27

До Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Українці прибули у четвер до аеропорту Нюрнберга. Вони прибули з різних лікувальних центрів в Україні та мають "поранення, пов'язані з війною", заявило МВС Баварії.

У міністерстві не повідомили, чи прибулі українці цивільними чи військовослужбовцями.

Поранених було доставлено на борту літака Airbus A310 Бундесверу через Польщу до Нюрнберга, де в другій половині дня їх прийняли близько 100 рятувальників.

Потім машини швидкої допомоги відвезли їх до клінік у всіх адміністративних округах Баварії.

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