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Глава МИД Польши о статусе кандидата для Украины: кажется, это уже решенное дело

Понедельник, 20 июня 2022, 18:35

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Состоялась дискуссия относительно статуса кандидата для Украины, и в результате сейчас трудно предположить, что Украине этот статус не предоставят. В этом отношении действительно было согласие. Похоже, дело уже решено", - сказал Рау.

Как отмечается, впервые существует столь четкая позиция стран-членов ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата. На прошлой неделе Франция и Германия согласились на статус кандидата, но, например, у Нидерландов были сомнения, но в понедельник во имя единства ЕС они перестали выдвигать какие-либо возражения. Это касается и других стран, ранее выражавших определенный скепсис по этому вопросу.

Как ожидается, в четверг вечером главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единогласно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдову и Грузию, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Более подробно об этом - в видеообъяснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

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