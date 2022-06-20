Глава МЗС Польщі про статус кандидата для України: здається, це вже вирішена справа

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно булла згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Рау.

Як зазначається, вперше існує така чітка позиція країн-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. Минулого тижня Франція та Німеччина погодилися на статус кандидата, але, наприклад, у Нідерландів були певні сумніви, але у понеділок в ім’я єдності ЄС вони перестала висувати будь-які заперечення. Це стосується і інших-країн, які раніше висловлювали певний скепсис з цього питання.

Як очікується, в четвер ввечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ в ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.