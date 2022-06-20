Стефанишина рассказала, когда в правительстве решат вопрос о назначении главы САП

Правительство Украины до конца недели сформирует видение реформ, необходимых для выполнения требований Европейской комиссии по сохранению Киевом статуса кандидата на членство в ЕС – в том числе и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона в понедельник заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Над этим планом выполнения рекомендаций, которые есть в решении Еврокомиссии, мы работаем уже сейчас. До конца этой недели мы сформируем конкретное видение по каждому из пунктов, включая антикоррупционный блок", – ответила она на вопрос, когда в Украине разблокируют назначение главы САП.

Стефанишина добавила, что Украина в общении с ЕС отмечала, что изменения в судебное законодательство, которые были приняты до начала полномасштабной войны, "сейчас, под обстрелами в бомбоубежищах, продолжают реализовываться – в частности, происходит отбор в высшие судебные органы".

"Поэтому, несмотря на определенные ограничения, мы уже демонстрируем прогресс и, конечно, от нас будет зависеть, насколько быстро мы выполним эти условия, создадим пространство доверия и не только перейдем к переговорам о членстве, но и прежде всего привлечем финансовые ресурсы. Ведь чем больше доверия к нам, тем больше ресурсов мы получаем для восстановления", - подытожила вице-премьер.

Как известно, Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Блокирование конкурса по назначению председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры длится уже два года и раньше вызвало критику со стороны Запада.

Напомним, 21 декабря 2021 года завершились собеседования заключительного этапа конкурса и подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты.

24 декабря комиссия опять не собрала достаточного количества голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не сообщила о дате, когда проведут следующее заседание.