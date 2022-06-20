Стефанішина розповіла, коли в уряді вирішать питання щодо призначення голови САП

Уряд України до кінця тижня сформує бачення реформ, необхідних для виконання вимог Європейської комісії для збереження Києвом статусу кандидата на членство в ЄС – зокрема і призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері телемарафону в понеділок заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Над цим планом виконання рекомендацій, які є в рішенні Єврокомісії, ми працюємо вже зараз. До кінця цього тижня ми сформуємо конкретне бачення по кожному з пунктів, включно з антикорупційним блоком", – відповіла вона на питання, коли в Україні розблокують призначення голови САП.

Стефанішина додала, що Україна у спілкуванні із ЄС наголошувала, що зміни до судового законодавства, які були ухвалені до початку повномасштабної війни, "зараз, під обстрілами в бомбосховищах, продовжують реалізовуватись – зокрема відбувається відбір у вищі судові органи".

"Тому попри певні обмеження ми вже демонструємо прогрес і, звичайно, від нас залежатиме, наскільки швидко ми виконаємо ці умови, створимо простір довіри і не лише перейдемо до перемовин щодо членства, а й передусім залучимо фінансові ресурси. Адже чим більше довіри до нас, тим більше ресурсів ми отримуємо для відбудови", – підсумувала віцепрем’єрка.

Як відомо, Європейська комісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата пропонує, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ, тощо.

Призначення голови Спеціальної антикорупційної прокуратури триває вже два роки і раніше викликало критику з боку Заходу.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року завершились співбесіди завершального етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати.

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.