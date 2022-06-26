На акции в Мюнхене перед саммитом G7 задержали девять человек

На прошедшей перед саммитом Группы семи акции протеста в Мюнхене задержали девять человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Активисты собрались с призывами отказа от ископаемого топлива, сохранения разнообразия животных и растений, социальной справедливости и борьбы с голодом. Акции антиглобалистов, проходящие на фоне саммитов G7, нередко перерастают в беспорядки.

В полиции Мюнхена сообщили о девяти задержанных из-за нападений на полицию или нарушения масочного режима. Одно из задержаний, ближе к концу акции, спровоцировало столкновения с полицией. Правоохранители применили резиновые палки, демонстранты зажгли дымовые шашки.

Спикер объединения Stop G7 Elmau осудила "жесткие действия полиции", назвав их неоправданными.

На акцию пришло меньше участников, чем ожидалось. Полиция оценила общее количество в около 4000 человек, организаторы - около 6 тысяч. Предварительно ожидали до 20 тысяч участников.

Напомним, 26 июня в замке Эльбау в баварских Альпах начался первый день саммита Группы семи, который продлится 26-28 июня.

Президент Джо Байден заявил, что лидеры планируют анонсировать запрет на импорт российского золота.