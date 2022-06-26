Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На акції у Мюнхені перед самітом G7 затримали дев’ять осіб

Неділя, 26 червня 2022, 11:08

На акції протесту у Мюнхені, що відбулася перед самітом Групи семи, затримали дев’ять осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Активісти зібралися з гаслами щодо відмови від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальної справедливості і боротьби з голодом. Акції антиглобалістів, що відбуваються на тлі самітів G7, нерідко переростають у заворушення.

У поліції Мюнхена повідомили про дев’ятьох затриманих, через напади на поліцію або порушення маскового режиму. Одне із затримань, під кінець акції, спровокувало сутичнки з поліцією. Правоохоронці застосували гумові палиці, а демонстранти запалили димові шашки. 

Зі свого боку речниця об’єднання Stop G7 Elmau засудила "жорсткі дії поліції", назвавши їх невиправданими. 

На акцію прийшло менше учасників, ніж очікувалося. Поліція оцінила загальну кількість у близько 4000 осіб, організатори - близько 6 тисяч. Заздалегідь очікували до 20 тисяч учасників.

Нагадаємо, 26 червня у замку Ельбау в баварських Альпах відкрився перший день саміту Групи семи, що триватиме 26-28 червня. 

Президент Джо Байден заявив, що лідери планують анонсувати заборону на імпорт російського золота.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Коли реально досягти повноцінного членства в ЄС? Чи не підемо ми шляхом Туреччини, яка загрузла на стадії кандидатства на багато років?
24 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

120 днів боротьби за статус кандидата: погляд із Банкової

Так швидко не рухався до ЄС жоден із нинішніх членів чи кандидатів. І навряд чи хтось зможе це повторити. Але ми не зупиняємось і переходимо до наступних етапів.
25 червня 2022 — Ігор Жовква, Офіс президента України

Робота над помилками: чому у ЄС має з'явитися прагнення до возз'єднання з Україною

Європі доведеться змінювати стратегію своєї поведінки у відповідь на нинішню геополітичну кризу. Розширення – гідна відповідь на виклики сьогодення.
24 червня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви