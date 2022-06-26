На акції у Мюнхені перед самітом G7 затримали дев’ять осіб

На акції протесту у Мюнхені, що відбулася перед самітом Групи семи, затримали дев’ять осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Активісти зібралися з гаслами щодо відмови від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальної справедливості і боротьби з голодом. Акції антиглобалістів, що відбуваються на тлі самітів G7, нерідко переростають у заворушення.

У поліції Мюнхена повідомили про дев’ятьох затриманих, через напади на поліцію або порушення маскового режиму. Одне із затримань, під кінець акції, спровокувало сутичнки з поліцією. Правоохоронці застосували гумові палиці, а демонстранти запалили димові шашки.

Зі свого боку речниця об’єднання Stop G7 Elmau засудила "жорсткі дії поліції", назвавши їх невиправданими.

На акцію прийшло менше учасників, ніж очікувалося. Поліція оцінила загальну кількість у близько 4000 осіб, організатори - близько 6 тисяч. Заздалегідь очікували до 20 тисяч учасників.

Нагадаємо, 26 червня у замку Ельбау в баварських Альпах відкрився перший день саміту Групи семи, що триватиме 26-28 червня.

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