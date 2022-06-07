Джонсону может грозить еще один вотум недоверия спустя полгода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может столкнуться с очередным голосованием по вотуму доверия всего через шесть месяцев, поскольку ведущий комитет консерваторов рассматривает возможность изменить правила после того, как вотум недоверия ему накануне провалился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Голосовавший против премьер-министра Тобиас Элвуд сказал, что главы Комитета 1922 года рассматривают возможность изменить правила, чтобы лидер партии мог получить еще один вотум доверия в течение года после того, как предыдущее голосование было в его пользу.

Сам Джонсон настаивал во вторник, что одержал "решающую" победу, несмотря на то, что 41% его собственных депутатов проголосовали за его отставку в понедельник вечером. Однако этого оказалось достаточно, чтобы он продолжил работу в должности премьера.

Нынешние правила партии консерваторов предусматривают, что после того, как будет проведен вотум доверия и лидер наберет достаточную поддержку, чтобы продолжить свою работу, ему не грозит подобное голосование в ближайший год.

Напомним, проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate - членов правительства и сотрудников обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, что раньше он опровергал. Это привело к падению рейтинга главы правительства. Сам Джонсон признал свою ошибку, но отказывается уходить с должности.

Подробнее о скандале читайте в статье: Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка.