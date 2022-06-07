Джонсону може загрожувати ще один вотум недовіри через пів року

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може зіткнутися з черговим голосуванням щодо вотуму довіри всього через шість місяців, оскільки провідний комітет консерваторів розглядає можливість змінити правила після того, як вотум недовіри йому напередодні провалився.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Тобіас Елвуд, який голосував проти прем'єр-міністра, сказав, що глави Комітету 1922 року розглядають можливість змінити правила, щоб лідер партії міг отримати ще один вотум довіри протягом року після того, як попереднє голосування було на його користь.

Сам Джонсон наполягав у вівторок, що він здобув "вирішальну" перемогу, незважаючи на те, що 41% його власних депутатів проголосували за його відставку у понеділок ввечері. Однак цього виявилося достатньо, щоб він продовжив працювати на посаді прем’єра.

Нинішні правила партії консерваторів передбачають, що після того, як буде проведено вотум довіри, і лідер набере достатню підтримку, щоб продовжити свою роботу, йому не загрожує подібне голосування протягом найближчого року.

Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду. Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади.

Детальніше про скандал читайте у статті: Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка.