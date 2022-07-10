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В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец

Воскресенье, 10 июля 2022, 15:11

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​– он воевал на Луганщине.

Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".

По данным издания, о его гибели сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, воюющий в Украине.

По последним данным, пишет издание, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, о смерти бойца известно и грузинскому посольству, пишет "Грузия Online".

Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

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Война с РФ Грузия

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