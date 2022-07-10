В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец
Воскресенье, 10 июля 2022, 15:11
В Украине погиб еще один грузинский боец – он воевал на Луганщине.
Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".
По данным издания, о его гибели сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, воюющий в Украине.
По последним данным, пишет издание, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, о смерти бойца известно и грузинскому посольству, пишет "Грузия Online".
Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.
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