В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​– он воевал на Луганщине.

Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".

По данным издания, о его гибели сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, воюющий в Украине.

По последним данным, пишет издание, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, о смерти бойца известно и грузинскому посольству, пишет "Грузия Online".

Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.