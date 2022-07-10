У боях на Луганщині загинув ще один грузинський боєць

В Україні загинув ще один грузинський боєць - він воював на Луганщині.

Про це повідомило видання SOVA, пише "Європейська правда".

За даними видання, про його загибель повідомив грузинський доброволець Ромео Фарулава, який воює в Україні.

За останніми даними, пише видання, у війні Росії в Україні загинуло 17 грузинських бійців.

Як заявили у Міністерстві закордонних справ Грузії, про смерть бійця відомо і грузинському посольству, пише "Грузия Online".

Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у "Грузинському легіоні", батальйоні "Азов", Інтернаціональному легіоні тощо.