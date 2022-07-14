Болгарские истребители перехватили и приземлили самолет-нарушитель
Истребитель Военно-воздушных сил Болгарии перехватил небольшой пассажирский самолет-нарушитель.
Об этом сообщает информационный центр Министерства обороны Болгарии, пишет "Европейская правда".
Самолет был обнаружен 13 июля в 17:42 средствами наземной ПВО в районе города Свиштов, на высоте 600 метров. Он вошел в контролированную зону без плана полета и без кода транспондера.
После этого был поднят истребитель МиГ-29 с авиабазы Граф Игнатьево. Самолет-нарушитель был перехвачен, и в 18:03 с ним снова был установлен визуальный контакт на высоте 600 метров. Экипаж истребителя идентифицировал его как Cessna-150.
Самолет был сопровожден в аэропорт Бохот, где приземлился в 18:08. Согласно установленному порядку, после приземления дежурный истребитель заблокировал аэродром до остановки двигателя и вмешательства наземных властей. Пилота небольшого самолета идентифицировали на земле.
Cessna 150 – это двухместный трехколесный самолет авиации общего пользования, разработанный для летного обучения, путешествий и личного использования.
Напомним, в Испании подняли истребитель для перехвата пассажирского самолета лоукостера easyJet, следовавшего в испанский город Махон, после сообщения о бомбе на его борту.
Сообщение об угрозе подрыва в соцсетях разместил 18-летний гражданин Великобритании.