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Болгарские истребители перехватили и приземлили самолет-нарушитель

Четверг, 14 июля 2022, 08:16

Истребитель Военно-воздушных сил Болгарии перехватил небольшой пассажирский самолет-нарушитель.

Об этом сообщает информационный центр Министерства обороны Болгарии, пишет "Европейская правда".

Самолет был обнаружен 13 июля в 17:42 средствами наземной ПВО в районе города Свиштов, на высоте 600 метров. Он вошел в контролированную зону без плана полета и без кода транспондера.

После этого был поднят истребитель МиГ-29 с авиабазы ​​Граф Игнатьево. Самолет-нарушитель был перехвачен, и в 18:03 с ним снова был установлен визуальный контакт на высоте 600 метров. Экипаж истребителя идентифицировал его как Cessna-150.

Самолет был сопровожден в аэропорт Бохот, где приземлился в 18:08. Согласно установленному порядку, после приземления дежурный истребитель заблокировал аэродром до остановки двигателя и вмешательства наземных властей. Пилота небольшого самолета идентифицировали на земле.

Cessna 150 – это двухместный трехколесный самолет авиации общего пользования, разработанный для летного обучения, путешествий и личного использования.

Напомним, в Испании подняли истребитель для перехвата пассажирского самолета лоукостера easyJet, следовавшего в испанский город Махон, после сообщения о бомбе на его борту.

Сообщение об угрозе подрыва в соцсетях разместил 18-летний гражданин Великобритании.

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Болгария

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