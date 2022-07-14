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Болгарські винищувачі перехопили і приземлили літак-порушник

Четвер, 14 липня 2022, 08:16

Винищувач Військово-повітряних сил Болгарії перехопив невеликий пасажирський літак-порушник.

Про це повідомляє інформаційний центр Міністерства оборони Болгарії, пише "Європейська правда".

Літак було виявлено 13 липня о 17:42 засобами наземної ППО у районі міста Свиштов, на висоті 600 метрів. Він увійшов до контрольованої зони без плану польоту та без коду транспондера.

Після цього були підняті винищувачі МіГ-29 з авіабази Граф Ігнатьєво. Літак-порушник був перехоплений і о 18:03 з ним знову було встановлено візуальний контакт на висоті 600 метрів. Екіпаж винищувача ідентифікував його як Cessna-150.

Літак був супроводжений до аеропорту Бохот, де приземлився о 18:08. Згідно з встановленим порядком, після приземлення винищувач заблокував аеродром до зупинки двигуна та втручання наземних служб. Пілота невеликого літака ідентифікували на землі.

Cessna 150 – це двомісний триколісний літак авіації загального користування, розроблений для льотного навчання, подорожей та особистого використання.

Нагадаємо, в Іспанії підняли винищувач для перехоплення пасажирського літака лоукостера easyJet, що прямував до іспанського міста Махон, після повідомлення про бомбу на його борту.

Повідомлення про загрозу у соцмережах розмістив 18-річний громадянин Великої Британії.

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Болгарія

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